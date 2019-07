Brann på restaurant i Birkeland

NTB Innenriks

Politiet fikk onsdag ettermiddag melding om at det brant i en bygning på Strøget i Birkeland klokken 13.52. Det befant seg ingen personer inne i bygningen.

Brannvesenet jobber med å få kontroll på brannen og en lift er kommet fram til stedet, skriver Fædrelandsvennen.

Det er kinarestauranten Sakura i første etasje i bygget som brenner.

– Bygget nord for brannstedet er evakuert. Det er kraftig røykutvikling på stedet og politiet anmoder om at omkringliggende hus lukker dører og vinduer, samt at folk unngår å oppholde seg i røyken, skriver Agder politidistrikt på Twitter.

Riksvei 41 gjennom Birkeland sentrum er stengt i forbindelse med brannen, og det er lokal omkjøring på stedet.

