Én av tre er imot NRK-skatt

NTB Innenriks

I mars kom nyheten om at NRK-lisensen avvikles ved utgangen av 2019. Den skal riktignok videreføres gjennom å bli en del av nordmenns skatteseddel.

I undersøkelsen, som er utført av Ipsos på vegne av Dagbladet, fremgår det at 31 prosent av den norske befolkningen er imot både NRK-lisens og NRK-skatt.

– Undersøkelsen viser vel det en kanskje mistenkte, at dagens lisens ikke er spesielt populær. Det er bare et lite mindretall som gjerne vil beholde lisensen, og flere som synes det er ok at NRK finansieres over skatteseddelen, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen til avisen.

Tidligere har kun de med registrert lisens måttet betale en avgift til NRK to ganger i året. Fra og med neste år må derimot alle nordmenn betale en viss sum til NRK.

Ifølge kanalen er det om lag to millioner lisensbetalere i Norge i dag.

– Det er viktig å understreke at dette ikke egentlig er en «NRK-skatt». Den skal også dekke pressestøtten og et par andre punkter. Om lag 80–90 prosent vil gå til NRK, sier finansdirektør Andreas Norvik i NRK.

(©NTB)