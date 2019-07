NTB Innenriks

Nødetatene fikk melding om hendelsen ved Åkrehamn rett før klokken 18.

Det ble opplyst at det skulle være personer i sjøen, og at noen var hentet opp. Kort tid etter opplyste brannvesenet at alle var hentet opp av sjøen.

– Det er bekreftet at det var tre personer om bord og at alle er på land og i god behold. De tre blir tilsett av ambulansepersonell på stedet, opplyser Sørvest politidistrikt på Twitter.

(©NTB)