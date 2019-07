Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på Black Box-henleggelse

NTB Innenriks

Bertheussen anmeldte teateret for å ha vist bilder av huset hun delte med sin samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), i en forestilling. Saken ble i vinter henlagt.

Bildene ble vist i forestillingen «Ways of Seeing», der også husene til flere markante norske politikere ble vist, blant annet beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og hennes ektemann Christian Tybring-Gjedde (begge Frp).

Den første henleggelsen ble av Bertheussen klaget inn for statsadvokaten, som ga medhold, slik at Oslo politidistrikt måtte etterforske saken videre. De begjærte blant annet ransaking, men fikk ikke medhold, og anken ble følgelig trukket.

I mars ble Bertheussen siktet av PST, mistenkt for å ha tent på parets bil, og for å ha diktet opp en straffbar handling. Senere ble fikk hun status som mistenkt i alle hendelsene rundt huset hun deler med Wara.

Tor Mikkel Wara gikk av som justisminister 28. mars.

Bertheussen nekter for å ha noe med saken å gjøre, og hennes advokat John Christian Elden har uttalt at saken kun er bygd på indisier, og at han regner med at den blir henlagt.

Saken mot Black Box ble henlagt, men i mars sendte Bertheussens advokat inn en ny klage på henleggelsen, samtidig som at teateret sendte inn en klage på hvordan politiet opptrådte i arbeidet med saken. Denne klagen er også henlagt.