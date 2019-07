NRK: PST sier det kan bli aktuelt å opprette saker mot Krekars meddømte

NTB Innenriks

Mulla Krekars to kontakter ble dømt til sju og et halvt år og ni år i fengsel for terrorplanlegging i forrige uke i Bolzano i Trento i Nord-Italia. Krekar selv ble dømt til tolv år i fengsel.

De to vil ikke bli utlevert til Italia fordi de er norske statsborgere, men ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kan det bli aktuelt å straffeforfølge dem, melder NRK.

– Saken etterforskes og iretteføres av italienske myndigheter. Det kan imidlertid bli aktuelt å opprette saker mot den eller de som innehar norsk statsborgerskap på et senere tidspunkt, sier politiadvokat Thomas Blom i PST til NRK.

PST har mottatt domsslutningen fra Italia, men venter på den fulle dommen før de kan ta en avgjørelse. Den italienske domstolen har 90 dager på å skrive ut dommen.

