Hydroresultatet svekket av lave metallpriser

Det underliggende driftsresultatet ble på 875 millioner kroner, ned fra 2.713 millioner kroner i andre kvartal 2018, oppgir selskapet i en børsmelding.

– Dette reflekterer hovedsakelig lavere realiserte priser på aluminium og alumina, og effekten av cyberangrepet, som delvis ble utlignet av positive valutaeffekter, skriver Hydro i en børsmelding.

Resultatet er likevel en forbedring fra 559 millioner i forrige kvartal og er ifølge Dagens Næringsliv noe bedre enn ventet.

En god nyhet for selskapet er at gjenopptakelsen av driften ved Alunorte-anlegget i Brasil er i rute etter at konflikten rundt anlegget er blitt løst.

– Alunorte nådde 80–85 prosent kapasitetsutnyttelse i juni, innenfor det uttalte målet på 75–85 prosent kapasitetsutnyttelse. Produksjonen økes også med god fart ved Paragominas og Albras. Dette er en stor prestasjon av den brasilianske organisasjonen, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i en pressemelding.

Hydro hadde drøyt 39 milliarder kroner i inntekter i årets andre kvartal, mot drøyt 41 milliarder i samme periode i fjor.

Driftsresultatet ble på 656 millioner kroner, mot 2.986 millioner for et år siden. Da endte resultatet før skatt på 2.545 millioner kroner.

