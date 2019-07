Tre personer pågrepet etter bilran på Minnesund

NTB Innenriks

Paret har forklart at det kom to biler inn på Circle K-stasjonen mens de fylte drivstoff. To av mennene skal umiddelbart ha gått bort til bilen og bedt kvinnen gå ut. Deretter skal mennene ha forsvunnet med kjøretøyet.

Mandag kveld opplyser politiet at de har kontroll på bilene, og at de har pågrepet tre personer.

Operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt opplyste til NTB natt til søndag at de mistenkte gjerningsmennene kjørte en sølvfarget Audi A5Vi og en blå Volkswagen Caddy. Den stjålne bilen er en hvit Volkswagen Transporter av eldre model.

– Volkswagen Caddy-en har vi foreløpig ikke lokalisert, sier politiadvokat Dag-Fredrik Reymert i Øst politidistrikt til NTB.

– Vi begynner å danne oss en relativt god oversikt over saken. Vi etterforsker og søker å få kastet lys over det hele, sier politiadvokaten.

Av hensyn til etterforskningen vil ikke politiet gå ut med mer informasjon på nåværende tidspunkt.

– Tre personer er pågrepet og siktet for trusler i forbindelse med hendelsen på Circle K lørdag, sier Reymert.

