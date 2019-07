Stikkskadene til mannen som ble funnet i Oslo var et uhell

NTB Innenriks

– Vi har innhentet video som viser at det hele var et uhell. Mannen skal ha skadet seg da han klatret over gjerdet til Botanisk hage, sier Mona Nordby i kriminalvakten til VG.

Klokken 05.35 mandag morgen fikk AMK melding fra en person som fant en mann på gata med stikkskader i buken, opplyste politiet til NTB.

Politiet mistenkte først at noe kriminelt hadde skjedd.

– Den skadde er sendt til sykehus. Vi har mye politi på stedet, og funnstedet er sperret av. Vi er i dialog med vitnet som så personen, sa operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Personen, som VG får opplyst er en ung mann, ble funnet i Motzfeldts gate på Grønland. Skadeomfanget er ukjent.

(©NTB)