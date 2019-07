Støre: -22. juli var høyreekstrem terror ment å ramme Arbeiderpartiet

NTB Innenriks

Minnemarkeringen foregikk som foregående år i bakken på Utøya. Markeringen ble innledet med ett minutts stillhet.

– Vi sa i 2011 at gjerningsmannen var alene om handlingene. Så la vi til: han er ikke alene om holdningene. De må vi kjempe imot. Det som skjedde 22. juli var høyreekstrem terror, der hensikten var å ramme Arbeiderpartiet gjennom å ramme AUF. Noen ganger blir 22. juli nærmest omtalt som en naturkatastrofe. Men det var ett målrettet angrep – terror mot vår bevegelse, sa Ap-lederen fra talerstolen.

Han gikk også inn på hendelsen hvor et hakekors ble sprayet på et 22. juli-minnesmerke i Tønsberg natt til mandag.

– Vi kan ikke ha det sånn. Når dette får fortsette, så er det noe i samfunnet vårt som svikter. Har vi virkelig klart å leve opp til de målene Jens sa om mer åpenhet og mer demokrati, spurte Støre, med referanse til daværende partileder og statsminister Jens Stoltenbergs ord i kjølvannet av terrorangrepet.

– Historien om ungdommer

Blant de andre talerne var AUF-leder Ina Libak og leder Lisbeth Kristine Røyneland av Den nasjonale støttegruppen. I tillegg bidro Merete Stamneshagen fra støttegruppen med diktopplesning, mens artist Hanne Sørvaag sto for musikalske innslag.

– Jeg vil dere skal vite at også nye AUF-ere sørger over at de aldri fikk bli kjent med dem vi mistet. For 22. juli er historien om terrorangrepet mot Norge og AUF, men det er også historien om ungdommer – hver og en med sine tanker og drømmer om fremtiden, sa AUF-leder Libak fra talerstolen.

Libak var en av de mange AUF-erne som befant seg på Utøya for åtte år siden. Hun ble selv skutt fire ganger.

Blomsterkrans og navneopplesning

Etter talene ble det minnemarkering på kaia, hvor navnene på alle de 77 som ble drept 22. juli 2011 ble lest opp. Statsminister Erna Solberg (H) deltok også i markeringen og la på vegne av regjeringen ned blomsterkranser ved kaia.

Trompetist Magnus Aannestad Oseth fremførte «Til ungdommen» – Nordahl Griegs kjente dikt som ble satt til musikk av Otto Mortensen.

Av de 77 personene som døde 22. juli i 2011, ble 69 av dem drept på Utøya, som ligger i Tyrifjorden i Buskerud.

