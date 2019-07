Par truet med skytevåpen – ble fraranet bilen

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.18 lørdag kveld.

– Paret har forklart at det kom to biler inn på stasjonen mens de holdt på å fylle drivstoff. To av mennene skal umiddelbart ha gått bort til bilen og bedt kvinnen gå ut av bilen. Deretter forsvant mennene med kjøretøyet, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til VG.

Kvinnen har forklart at den ene ransmannen viste fram en sort pistollignende gjenstand som han hadde i bukselinningen, men Sveen sier at er det er uklart om han har trukket denne gjenstanden opp.

Personer som observerer bilen, må ikke oppsøke denne, men ringe nødnummeret. Bilen er en hvit Volkswagen Transporter av eldre modell, skriverØst politidistrikt på Twitter.

Overvåkingsbilder viser at det er snakk om fem menn i alderen 30–35 år. De skal ha snakket gebrokkent norsk.

(©NTB)