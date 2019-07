Trønderenergi truer med millionkrav mot vindkraftmotstandere

NTB Innenriks

Vindkraftutbyggingen har lenge vært en omstridt sak i nærområdet, og det har blitt arrangert gjentatte demonstrasjoner mot utbyggingen.

Trønderenergi mener at nærgående vindkraftmotstandere i byggeområdet gjør at byggearbeidet ofte blir forsinket.

– De stadige avbrytelsene koster oss store penger, og vi vurderer nå fremover å reise økonomiske krav mot enkeltpersoner. Vi kjenner identiteten til flere av dem som tar seg ulovlig inn i området, og disse risikerer nå å bli gjort personlig ansvarlig for de økonomiske tapene vi lider, sier konserndirektør Stig Tore Laugen for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi til Adresseavisen.

Laugen sier at det trolig vil dreie seg om krav i millionklassen.

– Vi håper virkelig at vi slipper flere slike episoder fremover, og at folk holder seg unna så vi får gjort jobben vår. Så på den måten håper vi at det kan være avskrekkende, sier Laugen.

Tidligere denne måneden tok personer seg inn i området der vindturbinene blir bygget. Ifølge NRK virket det som at målet var å dekke overvåkingskameraene med søppelsekker. Det skal den siste tiden ha vært flere slike episoder, som har blitt anmeldt.

