Sanner ber om redegjørelse fra UDI om Krekars medtiltalte

– Jeg har bedt UDI om en redegjørelse av hva som har skjedd i den aktuelle saken. Jeg har også bedt UDI vurdere om det er grunnlag for å tilbakekalle statsborgerskapet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Kunnskapsdepartementet ber UDI gjøre rede for de kriteriene direktoratet bruker når de behandler søknader om statsborgerskap.

– Vi ber om at direktoratet gjennomgår rutinene for saksbehandlingen og vurderer om rutinene bør utvides med flere kriterier, for eksempel undersøkelse av eventuelle utleveringsbegjæringer, sier Sanner.

UDI har fått frist til 23. juli med å svare på forespørselen fra Kunnskapsdepartementet.

