Kim Kardashian takker Trump for bistand i ASAP Rocky-saken

NTB Innenriks

– Takk til Donald Trump, Pompeo og Kushner og alle andre som har involvert seg i saken til ASAP Rocky og hans to venner. Vi setter pris på at dere er engasjerer dere i kampen for rettsreform, skriver Kim Kardashian West.

Rapperen har sittet varetektsfengslet siden juni etter en voldsepisode i Stockholm. Saken er omtalt av TMZ og The Washington Post.

Ifølge TMZs kilder skal Kardashian ha kontaktet Kushner like etter at rapperen ble satt i varetekt.

TMZ melder videre at Kushner så skal ha fortalt sin svigerfar, president Donald Trump, om situasjonen. Trump skal ha fortalt Kushner at han mener rapperen «blir holdt fengslet på feil grunnlag» og at han ville hjelpe til. TMZ hevder at også utenriksminister Mike Pompeo har involvert seg.

En talsperson for USAs utenriksdepartement sier til nyhetsbyrået AFP at departementet «følger nøye med på saken», men ville ikke gi noen ytterligere kommentar.

Onsdag samlet tre kongressmedlemmer seg til en protestaksjon mot det svenske rettsvesenets behandling av rapperen, med krav om at han må slippes fri.

ASAP Rocky, eller Rakim Mayers som han heter, sitter varetektsfengslet mistenkt for mishandling etter en hendelse i Stockholm 30. juni. Videoklipp som rapperen selv har lagt ut, viser flere menn som følger rapperen i Stockholm, til tross for at amerikaneren ber dem dra sin vei. Et basketak oppsto kort tid senere.

Ifølge TT må det tas ut siktelse mot ham senest fredag denne uken.