Forsinkelser i togtrafikken etter brann i Ulrikstunnelen i Bergen

Meldingen om brannen kom klokka 6.45 torsdag morgen. Det brant i noe isolasjon i tunnelmunningen på Arna-siden. Et tog på vei fra Bergen til Arna måtte returnere tilbake til Bergen.

En time senere var brannen slukket, men skadeomfanget måtte kartlegges, og tunnelen ble stengt for trafikk på ubestemt tid. Det ble satt inn alternativ transport.

– Bergensbanen er åpnet for trafikk etter en tidligere brann. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, meldte Bane Nor litt over klokka 17 torsdag.

Ulrikstunnelen er 7.670 meter lang og går i ett spor på Bergensbanen under den nordlige delen av Ulriken, mellom Bergen stasjon og Arna stasjon.

