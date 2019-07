Krekar har uendelige ankemuligheter

NTB Innenriks

– Det italienske rettssystemet er veldig omstendelig, med et utall ankemuligheter, sier VG-kommentator og Italia-kjenner Yngve Kvistad.

– En gjennomsnittlig rettssak, fra første runde til endelig dom er avsagt og rettskraftig, tar gjerne elleve år, sier han til NTB.

Dommen mot mulla Krekar er allerede anket, og Kvistad tror at den bare er begynnelsen på en svært langvarig prosess.

– Det er en kjensgjerning at systemet gir anledning til en der uthaling, sier han, og minner på at dette var noe tidligere statsminister Silvio Berlusconi visste å utnytte. For ham endte en alvorlig tiltale om økonomisk utroskap til slutt opp med noen måneder samfunnsstraff på et sykehjem.

Kvistad kjenner ikke bevisgrunnlaget for dommen mot mulla Krekar, men utelukker ikke at det ville ha vært for tynt til en fellende dom i Norge.

Italia var lenge herjet av terror, har veldig strenge lover og er svært føre var, mener han.

– Det er en grunn til at det ikke har vært terroranslag i Italia på lang tid, sier Kvistad.

– Det skal kanskje litt mindre til for å få en fellende dom der enn i Norge, sier han.

Domstolen i Bolzano, der saken mot mulla Krekar ble ført, besto av seks jurymedlemmer og to fagdommere. Det kan også har påvirket utfallet, mener Kvistad.

(©NTB)