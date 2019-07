Økokrim gir millionbot etter ulovlig lagring av kompost

NTB Innenriks

I tillegg er fire personerer tiltalt i saken, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Økokrim mener kompost fra det interkommunale komposteringsanlegget Ivar på Hogstad i Sandnes ble ulovlig lagret i massedeponiet til Stangeland Maskin fra juli til oktober 2018. Avrenning fra komposthaugen førte i fjor høst til at yngel og gytefisk forsvant fra bekken på Hogstad. Grunnen var oppblomstring av lammehaler som oppstår i organisk forurenset vann.

Til NRK i fjor høst sa avdelingsleder Audun Roalkvam i Ivar at lagringen var «en mellomløsning som holdt på litt for lenge».

– Det er mulig vi kunne ha gjort noe med det før, for slikt skal ikke skje, sa avdelingslederen.

Nå er anlegget bøtelagt, og fire personer tiltalt for brudd på forurensningsloven ettersom påbudet om at ferdig kompost skal lagres innendørs på selskapets eiendom, er brutt.

Saken mot Stangeland Maskin gjelder brudd på plan- og bygningsloven ved brudd på reguleringsbestemmelsene for deponiet.

– Markert høyest bot til Stangeland Maskin skyldes at det er et aksjeselskap med god økonomi, mens Ivar er et interkommunalt selskap som drives etter selvkostprinsippet, skriver Økokrim i pressemeldingen.

Saken mot personene er ikke berammet ennå, og selskapene har frist til 20. august med å ta stilling til foreleggene.

