Regjeringen vil ta fingeravtrykk av alle som søker oppholdstillatelse

NTB Innenriks

I tillegg ønsker regjeringen å lagre fingeravtrykkene vesentlig lenger enn i dag. Forslaget ble sendt ut på høring mandag.

– Forslagene innebærer for det første at det skal tas opp og lagres fingeravtrykk av alle som søker oppholdstillatelse. Videre foreslås det blant annet at fingeravtrykk som hovedregel tas allerede ved utenriksstasjonen når en søknad fremmes fra utlandet, og at fingeravtrykk i ulike sakstyper skal lagres vesentlig lenger enn i dag, forklarer regjeringen.

I dag tas det ansiktsfoto og fingeravtrykk av alle som søker asyl. Når det gjelder utlendinger som søker oppholdstillatelse på annet grunnlag, tas det ansiktsfoto i alle saker, men det er bare i tilfeller hvor det søkes oppholdstillatelse som familiemedlem til en utlending som har søkt asyl, at det tas fingeravtrykk, opplyser regjeringen i høringsnotatet.

(©NTB)