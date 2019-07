Nedgang på Oslo Børs

NTB Innenriks

Equinor lå øverst på listen over de mest omsatte aksjene, men gikk ned 0,5 prosent til 171,15 kroner. Nest mest omsatt var Mowi, som økte med 2 prosent. Telenor på tredjeplass gikk opp 0,6 prosent.

Mowi økte mest blant de store selskapene, med en kursoppgang på 2 prosent. Med et fall på 2,1 prosent gjorde Subsea 7 det svakest.

Råvaresektoren utmerket seg mest i negativ retning og endte ned 1 prosent. I positiv retning var det sjømatsektoren som markerte seg, med en vekst på 1,5 prosent.

Mandag ettermiddag lå prisen for et fat nordsjøolje på 66,65 dollar, et fall på 7 cent. Amerikansk lettolje (WTI) kostet 60,15 dollar fatet, en nedgang på 6 cent.

Kronen svekket seg mandag med 0,02 prosent mot euro, og 1 euro koster nå 9,62 kroner. Mot amerikanske dollar styrket kronen seg med 0,1 prosent, noe som innebærer at 1 dollar koster 8,54 kroner. Denne uken har kronen svekket seg 0,02 prosent mot euroen og styrket seg 0,1 prosent mot dollaren.

USA-børsene hadde så langt hatt en negativ start på dagen. Rundt klokken 17.30 var den toneangivende S&P 500-indeksen ned 0,1 prosent, mens den industritunge Dow Jones-indeksen hadde gått ned 0,1 prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen var ned 0,02 prosent.

For de viktigste børsene i Europa ble det en blandet dag. I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 0,7 prosent, mens indeksen CAC 40 i Paris klatret 0,2 prosent. Ved 17.30-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å øke med 0,5 prosent.

I Asia var Tokyo-børsen stengt mandag. Hongkong-børsen endte med en vekst på 0,3 prosent.

(©NTB)