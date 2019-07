Mann i 20-årene varetektsfengslet etter skyting i Oslo

NTB Innenriks

Den fengslede mannen er siktet for drapsforsøk. Han er varetektsfengslet med brev- og besøksforbud.

Skytingen fant sted tidlig fredag morgen. Like over klokken 5 kom en blodig person inn i en butikk og sa han var blitt skutt.

Da politiet kom til stedet, hørte de flere skudd og rykket så til en leilighet i Nedre Slottsgate. Politiet skjøt seg inn i leiligheten, og mannen i 20-årene ble pågrepet like før klokken 6.

– Det ble avfyrt skudd som gikk over hodet på politi og ambulansepersonell, opplyste Gunn Anita Bjørnbakk, fungerende leder for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Politiet antar den mistenkte avfyrte mellom tre og fem skudd til sammen.

Både den siktede og offeret er norske statsborgere i 20-årene, ifølge politiet. Begge er kjent av politiet fra før.

Politiet har tidligere sagt at det trolig er en relasjon mellom de to.

