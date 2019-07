15-åring knivstukket på Holmlia – gjerningsmann tatt

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen via AMK klokken 19.18 mandag.

– Flere etterforskningsskritt ledet oss fram til én person. Vi oppsøkte ham hjemme på hans adresse, hvor han befant seg sammen med sin mor, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet meldte ved 21.30-tiden at de har kontroll på gjerningsmannen.

– Vi har kontroll på en 15 år gammel gutt. Han tilsto uoppfordret å ha vært med i slåsskampen, sier Pedersen.

Knivstukket i skulderen

Gjerningspersonen er ikke kjent for politiet fra tidligere. Ettersom han er et barn, vurder politiet om han skal pågripes eller ikke. Jourhavende jurist skal gjøre foreta en grundig vurdering.

– Gjerningspersonen avhøres fortsatt på adressen, sier Pedersen mandag kveld.

Den knivstukne 15-årige gutten ble sendt til behandling ved akuttmottaket på Ullevål sykehus.

– Han er lettere skadd, så det har gått bra med han, sier operasjonslederen.

– Guttene er jevnaldrende, men vi kjenner ikke til om det er en relasjon mellom dem, sier Pedersen.

Flere vitner

Hendelsen fant sted på Lusetjernen fotballbane, rett ved Holmlia skole, skriver Aftenposten. Det var flere vitner til hendelsen.

Politiet jobbet mandag kveld med å innhente opplysninger på stedet.

– Flere beskriver at de mer eller mindre plutselig oppdager at to personer slåss et stykke unna, før én person forsvinner fra stedet, sier operasjonslederen.

