Per Sandberg hinter om overgang til et nytt parti

Tidligere i uken varslet Sandberg «et brutalt, politisk comeback på ett eller annet tidspunkt». I et lengre intervju med Klassekampen sier han at det ikke trenger å bli «i morgen, om to måneder, eller til neste år». Han antyder også at han kan ende opp i et nytt parti før stortingsvalget om drøyt to år.

– Jeg er rimelig sikker på at det kommer et parti som klatrer nærmere fire prosent i 2021, sier Sandberg og svarer «det kan være» på spørsmål om han vil ha en sentral rolle i det partiet. Han vil ikke gi noe konkret svar på om partiet han viser til allerede finnes og har et navn.

– Det kan være. Jeg holder kortene tett inntil brystet.

Sandberg sier hjertet hans ligger i Fremskrittspartiet, men at han vil se hvor han blir tatt imot. Han minner om at Frp er et liberalistisk parti, men mener partiet er på vei bort fra sine ideologiske røtter. I den forbindelse peker han på nasjonalistiske strømninger i partiet.

– De er enorme, og de blir større og større, sier Sandberg. Han er også bekymret over dårlig oppslutning i byene.

– Frp, særlig i Oslo, framstår som fordomsfulle, kalde og «nei til alt», sier Sandberg. Han mener partiet dermed ikke når ut til yngre og fordomsfrie velgere.

