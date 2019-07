Mann siktet for drapsforsøk etter skyting i Oslo

NTB Innenriks

Meldingen om saken kom klokka 5.13 natt til fredag da en blodig person kom inn i en butikk. Pågripelsen skjedde klokka 5.49.

– Det ble avfyrt skudd som gikk over hodet på politi og ambulansepersonell, opplyste Gunn Anita Bjørnbakk, fungerende leder for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Skjøt seg inn i leilighet

Pågripelsen skjedde i en leilighet i Nedre Slottsgate, der politiet skjøt seg inn i en leilighet.

Både den siktede og offeret er norske statsborgere i 20-årene, ifølge politiet. Begge er kjent av politiet fra før.

– Vi regner med at det kan være en relasjon mellom dem, men det er litt for tidlig å si, sier leder Audun Kristiansen i avdeling for etterforskning og etterretning.

Offeret er innlagt på Ullevål sykehus med skader som er forenlige med skuddskader.

– Antakeligvis er det ikke livstruende skader, men alvorlige, sier Kristiansen.

Drapsforsøk

Også den siktede er innlagt. Ifølge NRK er han siktet for drapsforsøk.

Politiet har snakket med folk som var på stedet, men så langt er verken den skadde eller den siktede avhørt. Det er funnet en hagle.

– Det er litt for tidlig å si om det er våpenet som ble brukt, sier lederen i avdeling for etterforskning og etterretning.

Butikken det er snakk om, er ifølge Dagbladet en døgnåpen Joker-butikk.

(©NTB)