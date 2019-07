Barn alvorlig skadd i påkjørsel i Dyreparken

NTB Innenriks

Meldingen om ulykken kom litt etter klokka 10.30 fredag.

Klokken 13 opplyser akuttmottaket ved sykehuset i Kristiansand at barnet er alvorlig skadd og at tilstanden er uavklart. Ifølge Fædrelandsvennen er det tre år gamle barnet sendt til Oslo universitetssykehus.

Det andre barnet (6) betegnes som uskadd.

Ifølge politiet var de to barna involvert i en arbeidsulykke med et motorkjøretøy inne på området Abra Havn. Arbeidstilsynet er også underrettet om ulykken.

– Politiet har avsluttet arbeidet på stedet og har gått over til å etterforske ulykken, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker i politiet i Agder.

Administrerende direktør i Dyreparken, Per Arnstein Aamot, opplyser til Fædrelandsvennen at et av parkens elektriske kjøretøy var involvert. Ifølge Agderposten brukes kjøretøyet til å transportere sengetøy og andre varer til gjestene på hotellet.

– Dette er det verste som kan skje, og alle ansatte i parken tar det tungt. I Abra havn har vi 171 boenheter, og når det er fullbooket er det 7–800 personer som bor og overnatter her samtidig. Jeg er ikke kjent med at vi har hatt uhell med disse kjøretøyene siden vi startet i 2012, sier parksjefen.

Det er blitt opprettet et pårørendesenter for de pårørende og andre som var involvert og vitne til ulykken.

