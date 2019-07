Norwegians Bjørn Kjos om avgangen: – Jeg er langt på overtid

NTB Innenriks

Finansdirektør Geir Karlsen går inn i rollen som fungerende konsernsjef. Samtidig vil styreleder Niels Smedegaard ta en mer aktiv rolle i Norwegians ledelse.

Endringene er gjeldende fra torsdag, opplyser selskapet. Kjos skal fortsatt ha en sentral rolle i selskapet som rådgiver for styret.

– Det er ikke min baby

Den avtroppende konsernsjefen benyttet muligheten til å trekke fram innsatsen til de ansatte i Norwegian da han svarte på spørsmål om avgangen.

– Folk spør «Er ikke Norwegian din baby?». Det er ikke min baby, det er 11.000 personers baby, sa Kjos under en pressekonferanse torsdag formiddag.

Samtidig spøkte han med at den fungerende konsernsjefen nå overtar bryderiet med Boeing 737 MAX-flyene som står på bakken etter flere alvorlige ulykker med flytypen.

Kjos skal nå være rådgiver for styret og styrets leder. En av oppgavene vil bli å se på hvordan flyselskapets nettverk skal utvides, først i USA og senere trolig østover. Kjos mener han kan gjøre et bedre arbeid på den fronten når han ikke har den daglige ledelsen av selskapet å tenke på.

Rekrutteringen er i gang

Styreleder Niels Smedegaard sier han er glad for at Kjos vil ha en sentral rolle i Norwegian som rådgiver.

– Også fremover vil vi få glede av Bjørns omfattende nettverk og dyptgående kunnskap og erfaring fra internasjonal luftfart når selskapet nå har endret strategi og gått inn i en ny fase fra vekst til lønnsomhet. Prosessen med å rekruttere en ny, permanent konsernsjef er i gang, sier styrelederen.

– Uten deg ville det ikke vært det Norwegian vi ser i dag, poengterte Smedegaard under pressekonferansen.

72-årige Bjørn Kjos har vært konsernsjef i Norwegian siden oktober 2002. Han er en av grunnleggerne av Norwegian Air Shuttle og var styreleder fra 1993 til 1996.

Analytiker ikke overrasket

Kjos er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 20 års erfaring fra advokatyrket. Han har også vært jagerflypilot i 334-skvadronen i seks år.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier til E24 at han ikke er overrasket over at Kjos går av.

– Nå har Norwegian levert et godt resultat for andre kvartal og de guider at selskapet er på god vei. Det har vært målet til Bjørn Kjos, og da tror jeg han føler seg trygg på at Geir Karlsen og resten av selskapet klarer å drive selskapet videre, sier flyanalytikeren.

SAS-sjef Rickard Gustafson kommenterte også Kjos' avgang.

– Jeg har stor respekt for alle våre nordiske konkurrenter og ikke minst den reisen Norwegian under ledelse av Bjørn Kjos har gjort, sier Gustafson til E24.