Lavere kostnader og økte inntekter for Norwegian

Inntektene per setekilometer (RASK) økte med 13 prosent, og inntektene per passasjerkilometer (yield) steg med 11 prosent.

– Kvartalstallene viser at vi leverer på strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet. Til tross for driftsutfordringer utenfor vår kontroll, som 737 MAX-problemene, leverer vi det høyeste underliggende driftsresultatet for andre kvartal i Norwegians historie. Jeg er også tilfreds med bestillingene fremover, spesielt på langdistanse, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

12. mars satte Norwegian alle sine 737 MAX-fly på bakken. Det skjedde etter at et Ethiopian Airlines-fly av samme modell to dager tidligere styrtet kort tid etter avgang. Alle 157 om bord omkom. I oktober 2018 mistet 189 mennesker livet da et 737 MAX 8-fly fra Lion Air styrtet i Indonesia.

I kvartalsrapporten kommer fra fram at Norwegian anslår kostnadene til situasjonen rundt MAX-flyene til 700 millioner kroner for 2019. Ifølge E24 var dette anslaget tidligere på en halv milliard kroner.

Resultatet før skatt i årets andre kvartal er svekket fra 370 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

