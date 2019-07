Fire «verstinglinjer» i samme toganbudspakke

NTB Innenriks

All trafikken på Østfoldbanen er samlet i én pakke, sammen med lokaltogruten Spikkestad-Oslo-Lillestrøm og Gjøvikbanen, skriver Aftenposten. Sistnevnte drives i dag av et eget selskap, Vy Gjøvikbanen AS. Den andre pakken består av resten av lokal- og regiontogene rundt Oslo, pluss Kongsvingerbanen, Bratsbergbanen og strekningen Kongsvinger-Eidsvoll.

De ulike strekningene på Østfoldbanen gjør det gjennomgående dårlig i målinger av kundetilfredshet, men de kan få seg et løft når den nye Follobanen står klar i slutten av 2022. Desember 2022 er også planlagt trafikkstart for anbudspakke én på Østlandet.

– Det er rimelig å forvente at folk her blir noe mer fornøyd når Follobanen kommer i gang. Både de som reiser direkte til Ski, og de som får bedre plass på den gamle linjen, sier persontogsjef Arne Fosen i Vy om anbudspakken. Han sier Vy planlegger å konkurrere om alle linjer. Også jernbanedirektør Kirsti Slotsvik tror omdømmemålingene vil se ganske annerledes ut når den nye banen er klar.

Jernbanedirektoratet kunngjorde sin anbefaling om oppdeling av anbudet 19. juni. Trafikkstart for anbudspakke to er desember 2024, når Drammen stasjon gjenåpnes etter ombygging.

