Vannprøver ved atomubåt viser radioaktive verdier en million ganger høyere enn normalen

NTB Innenriks

Det opplyser toktleder Hilde Elise Heldal til TV 2. Målingene er over grensen for akseptabel radioaktivitet i mat.

De tidligere prøvene viste verdier på rundt 100 becquerel per liter, mens den siste nå er på 800 becquerel. Grensen for akseptabel radioaktivitet i mat er i Norge på 600 becquerel per kilo.

Forskerne mener fortsatt at nivåene er ufarlige for livet i havet, siden stoffene blir blandet ut med sjøvann når de slippes ut.

Norge og Russland startet lørdag et felles tokt for å finne ut om det er radioaktiv lekkasje fra Komsomolets. Det norske forskningsfartøyet G.O Sars gikk fra kai i Tromsø lørdag og satte kurs mot den sunkne russiske atomubåten.

Forskerne har avsluttet arbeidet ute ved ubåtvraket og er nå på vei tilbake.

Den russiske atomubåten Komsomolets sank 7. april 1989 etter at det brøt ut brann i styrehuset. Ubåten sank sørvest for Bjørnøya i Norskehavet, og 42 av mannskapet på 69 omkom. Resten ble berget av fiskebåter.

Atomubåten har en kjernefysisk reaktor og to torpedoer med atomstridshoder om bord, der den ligger på 1.7000 meters dyp.

Russland gjorde sju undersøkelser av Komsomolets mellom 1989 og 2007. Det ble da dokumentert radioaktiv lekkasje fra ubåten. Radioaktive stoffer kan tas opp i næringskjeden og bidra til at fisk og andre marine organismer blir forurenset.

(©NTB)