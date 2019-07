Rema 1000 faller mest i dagligvaremarkedet

NTB Innenriks

Det kommer fram i analysebyrået Nielsens rapport, som ble lagt fram onsdag.

Norgesgruppen hadde en kjedeandel på 43,7 prosent, opp 0,4 prosentpoeng. Av kjedens butikker er det Kiwi som kan vise til størst framgang, med 0,5 prosentpoeng.

Økning for Coop

Coop hadde en oppgang i kjedeandel på 0,2 prosentpoeng, til 29,1 prosent. Her kan Extra vise til en økning på 1,4 prosent, noe som gjør det til butikkene med mest framgang. Ellers i Coop har butikkene enten ingen endring eller nedgang. Mest faller Prix, med en nedgang på 0,7 prosentpoeng i andel.

For Bunnpris er nedgangen 0,1 prosentpoeng, til 3,6 prosent i kjedeandel.

Ifølge Aftenposten har ikke markedsandelen til Rema 1000 vært så lav siden 2014.

– I 2018 gikk vi mest fram blant alle dagligvarekjedene, mens vi i løpet av 2019 har gått noe tilbake. Vi er halvveis gjennom året og legger oss i selen for at flere kunder skal velge å handle hos oss de neste seks månedene, skriver kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til avisen.

Svak nedgang i veksten

Verdiveksten i dagligvaremarkedet var 1,4 milliarder kroner, tilsvarende 1,6 prosent. Analysebyrået Nielsen gjør oppmerksom på at det var en halv salgsdag mindre i januar 2019 da 31. desember 2018 falt på dag én i uke 1 2019.

– Med tanke på at påsken falt i kvartal to i år, i motsetning til kvartal en i 2018, hadde vi ventet at veksten skulle ta seg opp i løpet av kvartal to. Som følge av en negativ utvikling i markedet etter årets påske, ser vi en svak nedgang i markedsveksten mot kvartal en i år, skriver analysebyrået.

