Rørosbanen forblir stengt på grunn av brann

Politiet meldte om situasjonen kort tid før klokken 12.

Varmgang i bremser på et tog blir trukket fram som en mulig årsak til brannene, som oppsto flere steder langs Midtskogen i retning Elverum.

Situasjonen førte til full stans i all togtrafikk på linjen mellom Hamar og Elverum. Ved 18-tiden får NTB opplyst at togstrekningen forblir stengt ut døgnet.

– Brannen er nesten slukket, men av sikkerhetshensyn er de nødt til å gå over strekningen, slik at denne forblir stengt ut døgnet, opplyser pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til NTB.

– Det blir buss mellom Hamar og Elverum. Normal togtrafikk starter opp igjen torsdag morgen.

