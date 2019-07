36-åring dømt til tre års fengsel for bankbedrageri

NTB Innenriks

Mannen er også dømt til å betale 8,3 millioner i erstatning for det som i dommen omtales som «planlagt og meget utspekulert» virksomhet. Han anker dommen i sin helhet, melder E24.

Han dømmes for å ha lurt en rekke banker og finansinstitusjoner, ved å benytte falsk identitet, til å utbetale lån og innvilge kreditter på totalt 12 millioner kroner. Totalt er det snakk om 108 fullbyrdede bedragerihandlinger. Store deler av beløpet er benyttet og anses derfor som tapt for långiverne, heter det i dommen.

I straffutmålingen er det tatt høyde for ytterligere 90 forsøk på bedragerier for et samlet beløp på rundt 15 millioner kroner.

I tillegg til fengselsstraffen dømmes mannen i tråd med aktors påstand til å betale erstatning for til sammen 8,3 millioner kroner, fordelt på et tosifret antall banker og finansselskaper.

Retten fant ingen formildende omstendigheter, og dommen var enstemmig.

Mannens forsvarer, advokat Gøran Møller Christiansen, opplyser til E24 at hans klient ikke erkjenner straffskyld og at dommen vil bli anket i sin helhet.

