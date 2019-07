Religionsprofessor mener norsk prestehumor er blitt snillere

NTB Innenriks

– Etter hvert som prestene har blitt mer liberale har også humoren blitt mer snill. Jeg vil også si at prester er mindre autoritære og blir oppfattet som at de har mindre makt enn før. Det gjør det mindre nødvendig for satirikere å gå løs på de, sier religionsprofessor Pål Repstad ved Universitetet i Agder til Dagen.

Repstad har skrevet bok om prestehumor i norske medier de siste femti årene. Han trekker fram blant annet Rolv Wesenlunds sketsj om Feriebiskop Fjertnes og humortrioen KLMs prestesketsjer som eksempler på tidligere former for prestehumor.

Religionsprofessoren peker på den litt ferskere TV-serien Presten av komiker Bjarte Tjøstheim, som et eksempel på en litt mer realistisk presterolle med en hverdagslig humor.

Trioen KLM, bestående av Lars Mjøen, Knut Lystad og avdøde Trond Kirkvaag, lagde på 1970- og 1980-tallet en rekke sketsjer hvor de parodierte ulike autoriteter – blant annet prester i den norske kirken.

– Vi i KLM tar jo litt av æren for at respekten for de såkalte autoritetene ble mindre. I dag ville ingen lettet på et øyelokk av det vi gjorde, men på den tiden var det farlig satire som ble tatt opp i Stortinget. Folk i KrF ville ha oss fjernet og frikirkene ville at vi skulle brenne i helvete, sier Mjøen til Dagen.

