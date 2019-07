Cyanid-saken: Fem identiske varebiler ble stjålet

NTB Innenriks

Ingen av de fem varebilene av modellen Mercedes-Benz Sprinter er kommet til rette, og politiet tror de kan ha blitt sendt ut av landet, skriver Romerikes Blad tirsdag.

En beholder med det svært giftige stoffet cyanid kompå avveie i 22. februar, da en varebil ble stjålet på Lørenskog. Cyanidbeholderen kom til rette 1. mars i Gjerdrum. Da befant den seg i en annen bil, som hadde stukket av fra en politikontroll.

Nå er ytterligere en person siktet i saken, han ble pågrepet i juni, men er løslatt mot meldeplikt. De tre andre sitter fremdeles i varetekt. Alle fire er siktet for biltyveri.

Politiet tror ikke at de var ute etter å stjele beholderen med cyanid, men mener de systematisk har stjålet varebiler av modellen Sprinter fra Mercedes.

– Politiet ser et mønster siden det er nøyaktig samme biltype de har stjålet hver gang. Det meste tyder på at de ikke visste at det var cyanid i bilen de stjal ved Lørenskog stasjon, sier politiadvokat Ole Kristian Holtsmark i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Beholderen inneholdt nok cyanid til å kunne ta livet av opp mot 125 mennesker.

(©NTB)