Askøy kommune har mottatt erstatningskrav etter vannforurensning

NTB Innenriks

– Vi har per 9. juli mottatt to erstatningskrav og noen titalls henvendelser som tolkes som krav om prisavslag i vannavgift. Det dreier seg ikke om store krav, skriver kommunalsjef Marit Rinnan i en epost til avisa.

Hun vil ikke gå nærmere inn på hva slags erstatningssaker eller beløp det dreier seg om.

Over 2.000 askøyværinger ble dårlige av drikkevannet i begynnelsen av juni måned. Totalt 76 personer ble så dårlige at de måtte legges inn på sykehus. En ekspertgruppe har konkluderte 3. juli med at de ikke vet hvor smitten kommer fra.

Politiet har gjort flere undersøkelser etter at smitten fra drikkevannet brøt ut. Politiadvokat Trygve Ritland i Vest politidistrikt, som leder etterforskningen, sier at reaksjoner i form av foretaksstraff kan bli vurdert.

– Hva som kan bli aktuelt på Askøy, og om det skal ilegges reaksjon, må etterforskningen gi svar på, sier Ritland, og opplyser at politiets etterforskning antakeligvis vil pågå utover høsten.

(©NTB)