Nordmenn vil handle for nærmere 45 milliarder kroner i sommer

NTB Innenriks

− Vi ser nok en gang en sterk sommerhandel av mat og drikke. Etter julehandelen er det månedene mai til august som er viktigst for omsetningen av mat og drikke, sier direktør Ingvill Størksen i Virke Dagligvare.

36,7 milliarder kommer til å bli brukt i dagligvarebutikker.

− Sommerhandelen er viktig for mange lokalsamfunn rundt om i landet, hvor for eksempel den lokale dagligvarebutikken henter en stor del av omsetningen i sommermånedene. I enkelte kommuner mer enn dobler butikkene omsetningen sin, sier Størksen.

Mange nordmenn benytter også sommerfri til å ta seg en tur over grensen til Sverige for å handle inn mat- og drikkevarer. I sommer anslås det at nordmenn vil bruke over 2,75 milliarder kroner på dagsturer til utlandet.

− Sverige er Norges fjerde største dagligvareaktør og omsetter for mer enn Bunnpris-kjeden, som har 250 butikker i Norge. Det forteller oss at grensehandelen går hardt utover norske arbeidsplasser og kontrollen på folkehelsepolitikken. Det høye norske avgiftsnivået sender nordmenn rett inn i svenske butikker, sier Størksen.

