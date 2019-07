Fremdeles lange køer på E18 i Telemark

NTB Innenriks

Det er store forsinkelser på E18 mellom Langangen i Porsgrunn og Riskrysset, ifølge Vegtrafikksentralen Sør.

– Det kommer nok til å ta en del tid utover kvelden før denne køen løser seg, sier trafikkoperatør Jøran Røsaker til NTB.

Søndag var det også saktegående kø i området grunnet hjemfart, men den reduserte fremkommeligheten mandag skyldes primært at Kjørholttunnelen og Bambletunnelen er stengt grunnet veiarbeid, ifølge Røsaker.

Vegtrafikksentralen opplyser at to omkjøringer kan benyttes. Den ene er fra Island til Gjerdemyra via Siljan og Straume, alternativt fra Skjelsvik til Gjerdemyra via Straume.

Fra Moheim i Telemark til Riskrysset meldes det om 60 minutters forsinkelse, og fra Ringdal i Larvik til Moheim meldes det om en forsinkelse på 26 minutter.

Det er kø mot Porsgrunn ved Langangen. Denne går forbi Porsgrunn, Brevik og Stahelle, melder NRK.

