Dovrebanen åpnet igjen etter at kjøreledning ble revet ned

NTB Innenriks

Det var et sørgående ekspresstog fra Trondheim som rev ned kjøreledningen like før innkjøringen til Vinstra stasjon søndag kveld. Toget ble stående på Vinstra, mens to nordgående passasjertog ikke kom seg videre fra Ringebu.

Klokken 3.12 opplyser Bane Nor at strekningen Vinstra Otta er åpnet igjen, men at det fortsatt kan bli forsinkelser.

– Det har vært mye venting og forsinkelser, men klokken 1.30 i natt kom de passasjerene som skulle sørover, til Oslo. De ble kjørt med ett av togene som sto på Ringebu. De som skulle til Trondheim ble kjørt nordover med buss og taxi, opplyser pressevakt Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NTB ved 3.30-tiden.

Nattogene på Dovrebanen gikk som normalt, men nordgående tog måtte vente litt på åpningen.

Lundeby sier Vy kan bli nødt til å innstille ett tog mandag fordi ikke alt materiellet er der det skal være.

– Det jobbes med løsninger, i tilfelle det blir en innstilling, men det er ikke sikkert det er nødvendig. Utover det, så henter dette seg inn på dagen, sier han.

