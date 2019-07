Ikke noe kriminelt bak blodspor i Ålesund

NTB Innenriks

Politiet bevæpnet seg søndag formiddag etter funn av blod og blodspor i Ålesund. Politiet fryktet at blodet som ble funnet ved en offentlig vei ved Gåseid i Ålesund, stammet fra et menneske, og iverksatte derfor en politiaksjon.

Like før klokka 14 meldte politiet at de hadde vært i kontakt med en person som var lettere skadd, og hadde fått behandling for dette.

– Vi har ingen grunn til å tro at skaden kommer fra en straffbar handling, men ses i sammenheng med funnene som er gjort, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Politiet bevæpnet seg i forbindelse med søket etter mulig skadde personer etter blodfunnet. Årsaken var at de mistenkte at det kunne ha skjedd en kriminell handling på stedet.

Søndag formiddag gjennomførte politiet hundesøk på og rundt stedet der blodfunnet ble gjort, og kriminalteknikere jobbet med kriminalteknisk etterforskning.

Blodfunnet ble gjort av forbipasserende klokka 9.30 søndag formiddag. Politiet meldte om funnet rundt halvannen time senere.

