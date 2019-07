Equinor selger seg ned i Lundin

NTB Innenriks

I tillegg til andelen i det gigantiske oljefeltet får Equinor også et kontantvederlag på om lag 650 millioner dollar (rundt 5,6 milliarder kroner).

– Siden 2016 har vi mer enn doblet verdien av vår investering i Lundin. Denne transaksjonen gir oss muligheten til å realisere denne verdiskapingen, og samtidig øke vår direkte eierandel i Johan Sverdrup-feltet, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor i en pressemelding.

Handelen innebærer at Equinor selger om lag 54,5 millioner aksjer i Lundin til selskapet. Equinor er allerede operatør på Johan Sverdrup-feltet.

– Johan Sverdrup er et felt i verdensklasse. Vi er i rute for oppstart av produksjonen i november i år, og økningen i vår direkte eierandel gir oss muligheten til å skape enda høyere verdi for våre aksjonærer, sier Sætre.

Etter at transaksjonene er fullført, vil Equinor ha en eierandel på 42,6 prosent i Johan Sverdrup-feltet, og en eierandel på 4,9 prosent i Lundin Petroleum.

Transaksjonen forutsetter at alminnelige vilkår oppfylles, blant annet godkjenning fra myndigheter og fra den ekstraordinære generalforsamlingen i Lundin Petroleum i slutten av juli.

Det ventes at kjøpet av eierandelen i Johan Sverdrup-transaksjonen vil bli fullført innen fjerde kvartal 2019.

