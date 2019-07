NTB Innenriks

De to, som var far og sønn, satt i en norskregistrert personbil med totalt to voksne og to barn, opplyser Østjyllands politi i en pressemelding.

De andre personene som satt i bilen er utenfor livsfare, men er innlagt på sykehus

Det var 11-tiden politiet fikk melding om at en personbil og et tog på Letbanen hadde kollidert i Trustrup i Norddjurs kommune på Midtjylland.

