Kvinne tiltalt for overlagt drap i Halden

Kvinnen er tiltalt etter den gamle straffeloven, siden drapet skjedde før den nye trådte i kraft 1. oktober 2015.

Hun gikk til politiet og tilsto drapet i høsten 2017, men ble sluppet fri samme dag som hun tilsto.

Kvinnen erkjenner ikke straffskyld. Hun mener drapet skjedde i nødverge. Ifølge politiet, var ektemannen flere ganger ilagt besøksforbud, og kona var også i kontakt med krisesenteret i Østfold-byen, skrev VG i fjor. Først i januar i fjor ble hun pågrepet og siktet for drapet.

Mannen ble erklært død 23. mai 2015. Politiet åpnet den gangen undersøkelsessak fordi dødsfallet ble betegnet som mistenkelig.

– Politiet kom ikke noe videre i saken, og det fremsto som et naturlig dødsfall, sa politiadvokat Karin Skedsmo Danevad i Øst politidistrikt til NRK i februar i fjor.

Ifølge tiltalen drepte den nå 44 år gamle kvinnen ektemannen «etter forutgående planlegging og overveielser. Hun sørget for at han uvitende inntok tabletter, formentlig inneholdende virkestoffet klonazepam, slik at han sovnet, og injiserte deretter heroin i ham», står det i tiltalen.

– Hun erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, men tilstår handlingen og påberoper seg nødverge, sa advokat John Arild Aasen til VG i fjor.

Tiltalen er tatt ut etter riksadvokatens ordre. Halden tingrett har satt av fire dager til saken som starter 26. november.

