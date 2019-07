Statsadvokaten vil anke Varhaug-dommen

NTB Innenriks

– Statsadvokaten mener at elleve års forvaring med en minstetid på sju år er en for mild straff i denne saken, sier førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland til Stavanger Aftenblad.

En 18 år gammel mann ble i slutten av juni dømt til elleve års forvaring med en minstetid på sju år for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegaard på Varhaug i Hå kommune på Jæren i juli i fjor. Kort tid etter at dommen ble forkynt, opplyste 18-åringens forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, at de har anket dommen.

Det er Riksadvokaten som avgjør om påtalemyndigheten skal anke dommen.

Aktor, statsadvokat Nina Grande, la i sin prosedyre ned påstand om at 18-åringen måtte dømmes til tolv års forvaring med en minstetid på åtte år.

