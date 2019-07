Person funnet i sjøen i Skagerrak – redningsaksjon avsluttes

NTB Innenriks

Tilstanden til personen er foreløpig ukjent, opplyser Hovedredningssentralen i Sør-Norge på Twitter.

Helikopteret frakter vedkommende til Aalborg i Danmark. Redningsaksjonen avsluttes, opplyses det videre.

Et dansk redningshelikopter har bistått i den store redningsaksjonen etter at en passasjer falt over bord fra cruiseskipet.

– Vi fikk melding om at et stort cruiseskip hadde mistet en på sjøen. Skipet er i norsk farvann, så det er vi som har ansvaret for koordineringen av redningsaksjonen, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Det skal dreie seg om et stort cruiseskip med opptil 6.000 passasjerer, ifølge redningslederen.

Flere fartøy som befinner seg i området, bidro redningsaksjonen. Det var flere fiskefartøy, i tillegg til at en redningsskøyte fra Norge ble varslet.

Personen var passasjer på cruiseskipet MSC Meraviglia, som er i eierskap av MSC Cruises, bekrefter Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Til Bergens Tidende opplyser redningslederen at skipet er på vei fra Flåm til Kiel i Tyskland, og at vitner på skipet skal ha sett en kvinne falle over bord.

Hovedredningssentralen på Sola fikk melding om hendelsen kl. 12.45.

(©NTB)