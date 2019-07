Mann fra Nord-Østerdalen døde i campingvognbrann på countryfestival

NTB Innenriks

Da den eksplosjonsartede brannen startet ved 8-tiden fredag var det to personer inne i campingvogna. Én person kom seg ut, mens den andre omkom, opplyser politiet i en pressemelding. Begge er i 20-årene.

– Den avdøde er i folkeregisteret hjemmehørende i Nord-Østerdalen, og er i begynnelsen av 20-årene, sier innsatsleder Svein Morten Laingen i Innlandet politidistrikt til NTB. Vedkommende er ikke formelt identifisert, men de pårørende er varslet.

En til helsesjekk

Årsaken til brannen er ikke kjent. Politiet gjennomfører tekniske undersøkelser utover dagen fredag.

– Vi har ikke kommet noe nærmere brannårsak. Kriminalteknikere holder på med undersøkelser av åstedet. På et tidspunkt vil avdøde hentes ut av campingvogna, før han skal obduseres for å få sikker identifikasjon, sier Laingen.

Skadeomfanget til personen som kom seg ut av vogna, er foreløpig ikke kjent, men vedkommende er innlagt på Lillehammer sykehus, forteller innsatslederen.

Til NTB opplyser operasjonsleder Therese Bylterud at arrangøren bisto med å fjerne biler da brannen oppsto. I tillegg var brannvesenet raskt på stedet. De skumla biler og campingvogner, og det var ingen fare for spredning av brannen, opplyser politiet.

Preget festivalsjef

Festivalsjef Trond Stang Skurdal er preget av hendelsen, men opplyser til NTB at festivalen vil fortsette som planlagt.

– Vi har hatt et møte og spurt om råd. Ansvaret er vårt, og vi har bestemt oss for at vi fortsetter festivalen. Vi vil ha en minnemarkering når vi åpner hver enkelt scene, og så vil programmet gå som planlagt, sier Skurdal.

Han beskriver en trykket stemning på festivalområdet, men sier folk viser omsorg og tar seg av hverandre.

Fullt på campingen

Countryfestivalen åpnet onsdag denne uken og pågår fram til søndag. Til GD har Skurdal antydet at det kan være opp mot 1.200 boenheter på festivalområdet disse dagene. Det vil si at området er tettpakket med campingvogner, busser og lignende for å huse de mange festivaldeltakerne.

I fjor var det rundt 15.000 deltakere på festivalen, og ifølge Skurdal ligger det ikke an til å bli noen mindre i år, skriver GD.

Helsevesenet vil følge opp festivaldeltakere ved behov. I tillegg har Nord-Fron kommune opprettet kriseteam i forbindelse med hendelsen.

(©NTB)