Norsk vågehvalbestand er stabil

Norsk fangst har dermed neppe påvirket bestanden. Vurderingen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet, men VKM understreker at mangelfullt datagrunnlag gjør at konklusjonen er usikker.

– I tillegg mangler vi grunnleggende kunnskap om vågehvalens flyttemønster, hvor den oppholder seg vinterstid, hva som truer den og hva den dør av. Vi vet for lite om endringer i forekomst og utbredelse, sier Eli K. Rueness, som er faglig leder av arbeidet med analysen.

I 1982 innførte Den internasjonale hvalfangstkommisjonen et såkalt moratorium, det vil si en pause, for hvalfangst. Etter dette fikk også vågehvalen sterkest mulig beskyttelse under Konvensjonen for internasjonal handel med truede arter (CITES). Det betyr at all kommersiell handel med produkter av vågehval er forbudt.

Norge har reservert seg mot både hvalfangstkommisjonens moratorium og mot CITES-listingen av vågehval, og utsteder hvert år en kvote for hvalfangst. Fangsten begynte 1. april

I år er kvoten på 1.278 dyr, som er det samme som året før. Fangsten i fjor var bare 454 dyr, og fangstsesongen ble avsluttet i september.

I år er det fanget 332 hval og dermed har flåten på tolv hvalbåter lagt bak seg 2018-kvantumet til samme tid.

Det finnes mer enn 100.000 vågehval i norske farvann.

