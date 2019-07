Forsvaret etablerer midlertidig ambulansehelikopterbase i Kirkenes

NTB Innenriks

– Finnmark har mange kortbaneflyplasser, vi har derfor valgt å be om midlertidig støtte fra Forsvaret, som en ekstra beredskap for befolkningen i Finnmark, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord.

Anmodningen kommer etter ønske fra Luftambulansetjenesten, Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset.

Helikopteret har ambulanseinnredning og er bemannet med paramedic og anestesilege. Besetningen skal gi akuttmedisinsk behandling på samme nivå som i luftambulansetjenestens helikoptre.

Bakgrunnen er at kortbaneberedskapen med ambulansefly etter oppstarten av ny ambulanseflykontrakt 1. juli «ikke har stabilisert seg på planlagt nivå.»

Selskapet Babcock overtok natt til mandag denne ambulanseflytjenesten i Norge. Babcock vant i 2017 anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten over selskapet Lufttransport, som har drevet tjenesten i 25 år.

De første to ukene i juli må det gjennomføres pålagt trening for besetningene i ambulanseflytjenesten ved hvert vaktbytte. Det betyr at det er redusert tilgang på mannskap mens treningen pågår.

