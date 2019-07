Gutt moderat skadd etter påkjørsel i Røyken

NTB Innenriks

Gutten ble påkjørt av en personbil i en sving på Hurumveien i Røyken. Politiet ble varslet av AMK-sentralen klokken 4.34 på morgenen. Det var føreren av bilen som varslet ambulansen etter ulykken.

– Syklisten var våken og bevisst, men skal ha blitt påført alvorlige skader i påkjørselen, sa operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

En luftambulanse ble tilkalt for å fly gutten til Oslo universitetssykehus for behandling av skadene. Politiet på stedet snakket med vitner og føreren av bilen.

Onsdag formiddag opplyser Ullevål sykehus at gutten har pådratt seg moderate skader, skriver Drammens Tidende.

Operasjonslederen opplyser at det så langt ikke er mistanke om at føreren av bilen var påvirket på noen måte. Til avisen sier Johnsrud at han så langt ikke kan si så mye om hendelsesforløpet, men at det ikke er noe som tyder på uaktsomhet.

– Hun vil bli tatt med til blodprøve, og vi sjekker telefonen hennes for eventuelle samtaler da ulykken skjedde. Men dette er rutine ved alvorlige ulykker, og vi har så langt ingen grunn til å tro at hun har opptrådt uaktsomt, sier han.

