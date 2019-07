Flere fjelloverganger er stengt

NTB Innenriks

Det opplyser Veitrafikksentralen onsdag ettermiddag.

Aurlandsfjellet i Aurland, fylkesvei 243, ble onsdag ettermiddag stengt på grunn av snøbyger. Det er også meldt snøbyger utover dagen og kvelden, og det vil bli tatt en ny vurdering torsdag formiddag.

Gamle Strynefjellsvegen i Oppland, fylkesvei 258, ble stengt klokka 17.30 tirsdag, og vil holdes stengt onsdag. Det vil bli foretatt en ny vurdering torsdag.

Fylkesvei 55 over Sognefjellet ble stengt klokka 20 tirsdag og fram til klokka 8 onsdag. Etter at veien først ble besluttet å forbli stengt også onsdag, ble den åpnet for trafikk igjen på formiddagen.

Det kan være vanskelige kjøreforhold med glatt vei og slaps i veibanen. Ifølge brøytemannskap er det fremdeles en del snø på østsiden av fjellovergangen, og biler med sommerdekk bør vente til snøen smelter, skriver NRK.

Til tross for at kalenderen sier at vi er i sommermåneden juli, utstedte Meteorologisk institutt mandag farevarsel på gult nivå fordi det kunne komme mye snø i Nordfjord og Møre og Romsdal. Dette varselet gjelder fram til torsdag morgen.

Det ligger nysnø flere steder i fjellet i Sør-Norge, opplyste meteorologene onsdag morgen. Det er ventet at det vil fortsette å snø mange steder fram til torsdag formiddag.

Det er kjølig i fjellet flere steder, noe som har ført til kulderekorder. I Møre og Romsdal ble det målt -2,7 grader på fjellet Mannen. Den forrige fylkesrekorden var -1,9 på samme sted i 2010, ifølge meteorologene. I Oppland er det målt- 6,4 grader på Juvvasshøe, mens den forrige fylkesrekorden var Fokkstua med -5,3 i 1964.

(©NTB)