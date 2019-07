Prisen på borettslagsboliger steg i andre kvartal

NTB Innenriks

Statistikken baserer seg på tall fra 31 boligbyggelag spredt rundt i hele landet. Den viser at prisøkningen så langt i år har vært på 1,9 prosent.

Høy byggeaktivitet bidrar til at boligkjøperne har mye å velge mellom, samtidig som god utvikling i norsk økonomi gir god etterspørsel, påpeker NBBL.

– NBBL forventer fortsatt god etterspørsel i boligmarkedet. Vi tror likevel ikke at det er nok til å forhindre at boligprisene flater ut, og muligens faller noe nominelt sett i andre halvår. Økt rente og mange boliger til salgs forventes å legge et lokk på prisveksten utover høsten, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Statistikken inkluderer ikke alle NBBL-medlemmene, og noen av dem legger fram egen statistikk. Mandag viste tall fra OBOS, som hovedsakelig opererer på Østlandet, at prisveksten var på 0,4 prosent i juni. Prisene på OBOS-tilknyttede boliger i Oslo har steget med 6,2 prosent hittil i år.

