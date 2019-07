Fem valper funnet forlatt i bur i Farsund

NTB Innenriks

– Det å putte fem valper i en transportkasse og sette dem fra seg, er ikke greit. Det er ingen tvil om at loven er brutt, og vi er opptatt av at politiet tar dette på alvor, sier Anne-Lise Skoie Risøen i Dyrebeskyttelsen i Mandal til Fædrelandsvennen.

Hundene ble funnet av en kvinne som bor i nærområdet. På en lapp som ble funnet i hundeburet, sto det at valpene ble født 16. mai.

Risøen sier hundene skal være i god behold og at dyrebeskyttelsen har funnet et midlertidig fosterhjem for de seks uker gamle valpene.

(©NTB)