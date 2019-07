Far dømt for uaktsomt drap etter trafikkulykke der datteren omkom

NTB Innenriks

Ulykken skjedde lille julaften 2017 på Fursetfjellet mellom Molde og Kristiansund. Bilen mannen kjørte kom over i feil kjørefelt på E39 og kolliderte med to møtende biler. Den fem år gamle datteren hans omkom på stedet, og fire menn i en av de to møtende bilene ble alvorlig skadd.

Retten mener mannen kjørte i 90 kilometer i timen på den rette strekningen, til tross for dårlig vær og at fartsgrensen var 80, melder NRK.

Den 41 år gamle mannen ble dømt for uaktsom kjøring, for å uaktsomt ha skadd personene i bilen han kolliderte med og for å uaktsomt ha forårsaket datterens død.

I tillegg er han dømt til å betale 75.000 kroner i erstatning til hver av de skadde. Han mister også førerkortet i fem år fremover.

41-åringen nektet straffskyld og forklarte at han handlet på refleks, fordi det kom et stort dyr ut i veibanen, men dette trodde ikke retten på.

Den dømte mannen har ikke bestemt seg for om saken skal ankes, men hans forsvarer, advokat John Marius Dybvik, sier hans klient er skuffet.

– Nå skal vi bruke den fjorten dager lange ankefristen vi har til å vurdere om han ønsker å anke, sier, Dybvik til NRK.

